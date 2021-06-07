بالفيديو: ارتفاع ملحوظ بمعدل الانتحار في العراق... فما هي الأسباب وطرق العلاج؟

اعلى مراحل اليأس الانتحار، الذي يعتبر حالة من حالات فقدان اللذة بالحياة نتيجة اسباب كثيرة، اهمها الخذلان والحرمان والعجز في تحقيق الاهداف، وبعد كثرة هذه الحالات في المجتمع وتزايد نسبتها أرتأينا البحث في اسبابها.كان لنا موعد مع هذا الشاب ليحدثنا عن الاسباب التي دفعته لمحاولة الانتحار، لكن الاسباب التي ذكرها هي التي دفعته للاعتذار عن الظهور امام الكاميرا، فتحدثنا معه قليلاً من خلال الهاتف.ما ذكره هذا الشباب بشأن عدم مراجعته الطبيب النفسي, يؤكده باحثون في هذا المجال، يشيرون الى ثمة وصمة يؤشرها المجتمع في ذلك تبعاً لضعف مستوى الوعي الثقافي.وعلى صعيد الجهات الامنية المختصة تقول الشرطة المجتمعية انها تعمل وفق برنامج للحد من الانتحار، فضلا عن متابعة الحالات التي يتم انقاذها.ويعد تزايد حالات الانتحار مؤشرا على تردي واقع الحياة المعيشية والاجتماعية، علماً ان معالجة تلك الحالات يكمن في معالجة دوافع الانتحار.