بالفيديو: ارتفاع سعر الامبير أثقل كاهل المواطنين... فهل من حلول بديلة؟

الا ان اغلب مناطق العاصمة بغداد ما زالت تشهد تراجعا بساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، تزامنا مع ارتفاع سعر الامبير الواحد المجهز من قبل المولدات لاكثر من عشرين الف دينار وصولا الى خمسة وعشرين الف دينار...مقابل ذلك هددت محافظة بغداد بتنفيذ حملة اعتقالات بحق المخالفين للتسعيرة... اذ انها حددت في وقت سابق، سعر الامبير الواحد لتشغيل الاربع وعشرين ساعة (الذهبي) باثنى عشر الف دينار، وسبعة الاف دينار للتشغيل العادي لاثنتي عشرة ساعة وبالتناوب مع الوطنية.وبالعودة الى الوعد المتعسر فأن المحافظة اكدت تنسيقها مع وزارة النفط للاسراع بتجهيز اصحاب المولدات بمادة الكاز خلال حزيران الحالي واشهر تموز واب وايلول وتشرين الاول، ودعت الجهات العليا الى مساندتها بحملتها ضد اصحاب المولدات المخالفين الذين استغلوا حر الصيف وقلة تجهيز الكهرباء، لجعل المواطن يدفع اكثر من قيمة التسعيرة.وبين المحافظة ووزارتي النفط والكهرباء معاناة المواطن ما زالت مستمرة مع الانقطاعات المتكررة بالتيار الكهربائي، ورفع التسعيرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، والغلاء الفاحش، وقد تنتهي تلك المعاناة بحل واحد هو توفير الطاقة الوطنية. فاين وزارة الكهرباء من هذا المشهد؟