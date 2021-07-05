بالفيديو وسط عتمةً وصيف لاهب .. جلسات البرلمان الى اشعار آخر

بلا ماء ولا كهرباء معظم محافظات العراق تعيش تحت وطأة صيف لاهب يبدو انه لم يلسع بحرارته أعلى سلطة رقابية.. مجلس النواب لم يحرك ساكناً سوى أنه انتفض بخجل مطالباً بعقد جلسة لمناقشة سوء الأوضاع، والاسوأ من ذلك أن أصوات المطالبين اقتصرت على عشرات النواب فقط من اصل ثلاثمائة وثمانية وعشرين نائبا.استهداف ابراج الطاقة يتزامن مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الامر الذي يراه متابعون ليس مصادفة عابرة بل هنالك من يعتاش على افتعال الأزمات ويتصيدها بأي شكل من الأشكال لإثارة الفوضى في الشارع عله يحقق ما يرتجيه في ملف الانتخابات وهو التأجيل.أَزْمَةُ الطَّاقَةِ فِي الْعِرَاقِ لَيْسَتْ وَلِيدَةَ اللَّحْظَةِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ المليَارَاتٍ الَّتِي صُرِفَتْ لَكِنَّ تَوْقِيتُهَا بِالتَّزَامُنِ مَعَ اقْتِرَابِ مَوْعِدِ الِانْتِخَابَاتِ زَادَ مِنْ الطِّينِ بِلَّةً عَلَى الطَّبَقَةِ السِّيَاسِيَّةِ.