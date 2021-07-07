بالفيديو: تعاون أممي مع العراق لاسترجاع الاموال المهربة

كثيرة هي الاموال المهربة خارج العراق من قبل شخصيات سياسية وحتى رجال اعمال استحوذوا عليها بطرق غير شريعة وتم ايداعها في بنوك اجنبية تحت وصاية دول لا يمتلك العراق معها اي اتفاقية تسمح باسترجاع تلك الاموال ليأتي تدخل اممي وبالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى لوضع خطط منظمة تنص على توقع اتفاقيات مع تلك الدول لاسترجاع الاموال المهربة التي تقدر بالملايين ولربما مليارات الدولارات ومحاسبة السراق ايضا.







هذه الظاهرة التي ازدادت بشكل ملحوظ في البلاد دفع الى اطلاق برنامج الامم المتحدة الانمائي للتحقيق في الجرائم المالية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية من حيث تطوير قدرات القضاة وتسهيل إجراءات الحصول على الدلائل التي تثبت تورط كل من يقوم بهذه الجرائم التي تربك الوضع الاقتصادي في البلاد.