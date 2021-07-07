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بالفيديو: تعاون أممي مع العراق لاسترجاع الاموال المهربة

خاص السومرية

2021-07-07 | 07:40
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بالفيديو: تعاون أممي مع العراق لاسترجاع الاموال المهربة

المصدر:
السومرية
306 مشاهدة

كثيرة هي الاموال المهربة خارج العراق من قبل شخصيات سياسية وحتى رجال اعمال استحوذوا عليها بطرق غير شريعة وتم ايداعها في بنوك اجنبية تحت وصاية دول لا يمتلك العراق معها اي اتفاقية تسمح باسترجاع تلك الاموال ليأتي تدخل اممي وبالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى لوضع خطط منظمة تنص على توقع اتفاقيات مع تلك الدول لاسترجاع الاموال المهربة التي تقدر بالملايين ولربما مليارات الدولارات ومحاسبة السراق ايضا.

هذه الظاهرة التي ازدادت بشكل ملحوظ في البلاد دفع الى اطلاق برنامج الامم المتحدة الانمائي للتحقيق في الجرائم المالية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية من حيث تطوير قدرات القضاة وتسهيل إجراءات الحصول على الدلائل التي تثبت تورط كل من يقوم بهذه الجرائم التي تربك الوضع الاقتصادي في البلاد.
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اقتصاد

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