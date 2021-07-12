بالفيديو: جهات خفية وراء عرقلة اكتفاء العراق بالطاقة

ثمانون مليار دولار مبلغ خيالي صرف على قطاع الكهرباء منذ العام ألفين وستة الى الان .البلاد تغلي في كل صيف على صفيح أزمة عنوانها عراق بلا كهرباء والأسباب كما تقول الحكومة وقوف جهات خفية وراء منع الاكتفاء وهذا ما يعني أن الأزمة متجذرة ولن تنتهي بل هي إحد اساليب الحرب والتسقيط لدى بعض القوى السياسية وفقا لما تحدث به اقتصاديون.وبعد ما كشفت الحكومة عن وجود جهات خفية تتلاعب بمقدرات المواطن على حساب مصالح خارجية وإقليمية. لابد من الضرب بيد من حديد ووضع كل فاسد متلاعب بالمال العام خلف القضبان ومحاسبته علنا امام الشعب.