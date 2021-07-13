بالفيديو.. مراقبون يؤكدون: لا خيار سوى تأجيل الانتخابات

لم يمض على انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين سوى أيام قلائل حتى بدأ الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات إلى نيسان الفين واثنين وعشرين.. هذا ما تكهنته بعض اللجان النيابية واكده مراقبون بالرغم من الاستعدادات المعلنة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد .. لكن بقاء الأوضاع من دون استقرار أمني سيحقق ما تكهنت به هذه اللجان.









التفاصيل في التقرير الاخباري المرفق. موعد الانتخابات المعلن في العاشر من تشرين الأول ثابت حتى اللحظة.. لكنه قابل للتغيير وفقا المعطيات على الأرض ..وما يدور من أحداث سياسية وأمنية له علاقة مباشرة بإجراء الانتخابات من عدمها كما يقول مختصون.التفاصيل في التقرير الاخباري المرفق.