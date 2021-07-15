بالفيديو: في الذكرى الـ63 لثورة 14 تموز.. دعوات التسقيط والتمجيد تتوالى

ستة عقود وثلاث سنوات مرت على ثورة الرابع عشر من تموز ، ولا يزال الجدل محتدماً بشأن هذا التأريخ, هل هو انقلاب عسكري دموي أوقف تطوراً بطيئاً لنظام حكم مؤسساتي عليه بعض المؤشرات, أم هي ثورة أنهت صفحة مظلمة من تاريخ العراق كانت تحمي الاقطاعيين.. هذا الجدل عجز حتى المؤرخون عن حسمه بصيغة ترضي الجميع.
معاصرون للثورة تحدثوا عن جملة فروقات بين مرحلة ما قبل الرابع عشر من تموز وبعدها, مقارنين بين الواقع الحالي الذي يعيشه البلد وبين تلك الحقبة التي تحققت فيها العديد من الانجازات كما يقولون.
وبغض النظر عما يقال فأن المحصلة او النتيجة النهائية التي تحققت بعد الرابع عشر من تموز هو انهاء حقبة الحكم الملكي وتأسيس الجمهورية العراقية, وهو نظام حكم لا يزال معمولاً به رغم جميع الانقلابات المتوالية والتغيرات السياسية التي حدثت ولا تزال حتى يومنا هذا .