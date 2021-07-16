بالفيديو: الصدر يعلن انسحابه من الحكومة والانتخابات.. والعملية الديمقراطية على كف عفريت

المشهد السياسي ليس على ما يرام .. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يعلن انسحابه من الحكومة الحالية ومن الانتخابات المقبلة، في خطوة تشير إلى حجم الامتعاض من الاوضاع في وقت يرى فيه متابعون إن انسحاب الصدر و ما تلاه من قيادات سائرون جاء على خلفية ما حدث مؤخرا وما قد يحدث مستقبلاً.









قرار انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة بعد المصادقة عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير قانوني ويحتاج إلى قرار جديد من قبل مجلس المفوضين بحسب معنيين.



أمن مربك وانسحابات سياسية قد تفتح باب الانسحابات لكتل أخرى... عاملان يبدو أنهما يضعان الانتخابات المبكرة على كف عفريت في موعد قابل للتأجيل في حال لو بقيت فعلا الأوضاع بين شد وجذب بحسب نواب.قرار انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة بعد المصادقة عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير قانوني ويحتاج إلى قرار جديد من قبل مجلس المفوضين بحسب معنيين.