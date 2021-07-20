بالفيديو: أرقام كورونا هي الأعلى من حيث الإصابات والوفيات... ومواطنون متخوفون من اللقاحات!

كورونا يستفحل من جديد بموجة مُرهقة إلى حد ٍ وصلت أرقام الاصابات قرابة التسعة آلاف إصابة يومياً وذلك نتيجة عدم الالتزام وضعف الإقبال على اللقاح فهنالك الكثير من المواطنين متخوفين جدا من تبعات هذه اللقاحات على المدى البعيد بحسب قولهم.أرقام الاصابات اليومية مفزعة وستؤدي إلى كارثة صحية ما لم يتم تدارك الأوضاع والسيطرة على الوباء لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى اصدار حزمة من التوصيات ابرزها حظر التجوال الشامل في محاولة منها لحسر الڤايروس خلال الفترة الحالية.