بالفيديو: أرقام كورونا هي الأعلى من حيث الإصابات والوفيات... ومواطنون متخوفون من اللقاحات!

في الشارع نسبة ارتداء الكمامة ضئيلة جدا .. مواطن يرتدي كمامة واخر يتجول من دونها وعلى الرغم من الإهمال الواضح للتعليمات والأرشادات الصحية إلا أن البعض من المواطنين مازال مصِر على ارتداء الكمامة حتى بعد تلقيه جرعة اللقاح تحسباً من العدوى والإصابة بالڤيروس المتحور .
كورونا يستفحل من جديد بموجة مُرهقة إلى حد ٍ وصلت أرقام الاصابات قرابة التسعة آلاف إصابة يومياً وذلك نتيجة عدم الالتزام وضعف الإقبال على اللقاح فهنالك الكثير من المواطنين متخوفين جدا من تبعات هذه اللقاحات على المدى البعيد بحسب قولهم.
أرقام الاصابات اليومية مفزعة وستؤدي إلى كارثة صحية ما لم يتم تدارك الأوضاع والسيطرة على الوباء لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى اصدار حزمة من التوصيات ابرزها حظر التجوال الشامل في محاولة منها لحسر الڤايروس خلال الفترة الحالية.