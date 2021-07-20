بالفيديو: وسط أزمات عدة... كيف استقبل المواطنون عيد الاضحى؟

خلال تجوالنا في احدى اسواق العاصمة استوقفنا هذا الرجل الذي يعمل تحت اشعة الشمس اللاهبة رغم كبر سنه، تحدثنا معه قليلا، وأخبرنا كيف ان سوء الحال لم يترك مجال له ليفرح بهذه المناسبة.في زاوية أخرى من السوق وجدنا حسام الذي يعمل في بسطة لبيع الملابس، يقضي وقته في اعادة ترتيب ما يعرضه على بسطته وحيدا من دون الزبائن الذين اعتاد ان يجدهم حوله في مثل هذه الايام خلال سنوات سابقة.إثر تداعيات الازمة الاقتصادية يتخلى العديد من المواطنين عن طقوس العيد كشراء الاضحيات والحلويات والزينة لعدم قدرتهم على شرائها نتيجة معاناتهم من ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات البطالة.