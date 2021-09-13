بالفيديو: التحركات السياسية تبتعد عن المطالب الشعبية

تبتعد كثيراً التحركات السياسية عن المطلب الشعبي المتمثل باجراء تغيير شامل يُترقب ان يقدم كنتاج للانتخابات التي ستجرى في العاشر من الشهر المقبل، إذ تقوم القوى التي تجذرت بالسلطة في اعتماد مبدأ التطعيم بدل التجديد الكامل في مرشحيهم للماراثون الانتخابي، في محاولة لاقناع المواطن ان ثمة تغييرا جاريا العمل بشأنه.





ويرى أخرون صعوبة في تزحزح مواقع الزعامات السياسية وصقور المشهد، لكنهم يعلقون الآمال على نسبة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، إذ يكمن التغيير الفعلي في صوت الناخب إذا صوب بشكل صحيح.



ومع ادراك الجميع حاجة العراق الى جيل سياسي جديد ربما يخلصه من ازماته، إلا انه أمر يبقى صعب التحقق وفق ما يرى مراقبون، نظرا لافتقار تلك القوى السياسية الناشئة القوة والقدرة المالية والماكنة الانتخابية ما يؤدي الى تقويض نجاحها بطبيعة الحال.