بالفيديو: ارتفاع أسعار النفط بين الفساد والمطالبات بتخفيض سعر الدولار!

اقتصاديون اشاروا الى ان تلك الاموال ستفتح ابوابا جديدة للفسادة عبر تبويبها بطرق جديدة تغلق من خلالها الثغرات التي تثار ضدها الامر الذي دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية والنزاهة للتحري عن تلك الاموال لحين اضافتها بمسودة جديدة في الموازنة والتصويت عليها من قبل البرلمان المقبل.فيما يرى اخرون ان ارتفاع سعر برميل النفط كفيل بتخفيض سعر صرف الدولار الذي بات الحمل الاثقل على كاهل حياة المواطن اليومية.