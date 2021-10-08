مواطنون يطالبون المرشحين بتحقيق وعودهم أثناء الدعاية الانتخابية

لم يبق من الوقت الا القليل وتبدأ عملية التصويت..انتخابات تترقبها الاوساط السياسية والمجتمع الدولي.. ولكن المواطن من خلال مشاهدته للدعايات المنتشرة في الشوارع بما تحمله من شعارات مختلفة يأمل أن تكون نتائجها ملموسة وتعكس تطلعات الشارع الذي فقد الثقة بالكثير من السياسيين الذين لم يفوا بعهدهم للمواطن في الدورات البرلمانية السابقة.



اموال كبيرة صرفت على دعايات انتخابية هدفها بحسب مواطنين دغدغة مشاعر الناخبين للظفر باصواتهم. خاصة وان اكثر المرشحين للدورة البرلمانية الخامسة يسيرون على نفس خطى سابقيهم.



وبين طموح المرشحين للوصول إلى مجلس النواب وتطلعات الشارع العراقي يترقب الجميع ما ستحمله الايام المقبلة لعل نتائج الانتخابات تكون مرضية وتحقق التغيير المنشود.