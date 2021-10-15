ما بعد النتائج الاولية للانتخابات... الكتل السياسية تستعد لماراثون التحالفات

خلف الكواليس ممثلو الكتل السياسية الفائزة بنتائج الانتخابات الاولية بدأوا بتحريك المفاوضات استعدادا للتحالفات، تحالفات مبدئية لن تنضج في الوقت الحالي هذا ما يراه مراقبون مؤكدين ان بنية التحالف الاقوى ستتضح اكثر بعد جلسة البرلمان الاولى او بعد تحقيق اغلبية النصف زائد واحد للكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة.
وفقا للمشهد الحالي يبدو ان سير التحالفات امام طريقين وغير معقد كما يظن البعض ولا خيارات امام القوى السياسية سوى الكلتة الفائزة بأكبر عدد من الاصوات او الكتلة الاكثر تحالفا وتقاربا وهذا يعتمد بحسب اوساط متابعة على قناعة الكتل من عدمها.
مبدئيا وفي ظل هذا الاحتقان السياسي الحاصل .. المعطيات وبقراءة متابعين تشير الى اتجاه واحد لاغير وهو التحالف مابين الخصم والصديق وذلك لفك عقدة ما خلفته نتائج الانتخابات المبكرة .