بالفيديو.. استمرار الاحتجاجات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

على اسوار المنطقة الخضراء الاعتصامات الشعبية الرافضة لنتائج الانتخابات مستمرة وربما ستستمر الى وقت غير معلوم هذا ما اكده مراقبون وهم يتحدثون عن نتائج الطعون التي جاءت اغلبها مطابقة ما سيدفع بالمحتجين الى احتمالية البقاء لمنع انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الخامس في حال لم تتخذ القوى السياسية طرقا اخرى للتوافق.نتائج الطعون التي قدمتها بعض القوى الخاسرة لم تأت بتغييرٍ جذريٍ يخفف حدة الاحتجاج الشعبي الرافض لنتائج الاقتراع او يعيد ترتيب المقاعد بزيادة ترضيها ما يعني ان المعترضين وبعد القانون لا خيارات لهم سوى القبول بالامر الواقع وما جاءت به الانتخابات المبكرة بحسب متابعين.التشكيلة الحكومية ستتأخر الى ما بعد السقف الزمني المحدد لها دستوريا هذا ما تراه اوساط متابعة في ظل جدل قد يصل الى حد القطيعة داخل المكون الواحد وهذا بدأ يحدث فعليا وفقا للمعطيات على الارض .