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بالفيديو.. استمرار الاحتجاجات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

خاص السومرية

2021-11-04 | 04:54
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بالفيديو.. استمرار الاحتجاجات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

المصدر:
السومرية
2,244 مشاهدة

في وقت تواصل فيه المفوضية اجراء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، توقع مراقبون للشأن السياسي استمرار اعتصامات جهور الاحزاب المعترضة على النتائج قرب بوابات المنطقة الخضراء، في ظل عدم حدوث أي تغيير بالنتائج الاولية المعلنة سابقا.



على اسوار المنطقة الخضراء الاعتصامات الشعبية الرافضة لنتائج الانتخابات مستمرة وربما ستستمر الى وقت غير معلوم هذا ما اكده مراقبون وهم يتحدثون عن نتائج الطعون التي جاءت اغلبها مطابقة ما سيدفع بالمحتجين الى احتمالية البقاء لمنع انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الخامس في حال لم تتخذ القوى السياسية طرقا اخرى للتوافق.

نتائج الطعون التي قدمتها بعض القوى الخاسرة لم تأت بتغييرٍ جذريٍ يخفف حدة الاحتجاج الشعبي الرافض لنتائج الاقتراع او يعيد ترتيب المقاعد بزيادة ترضيها ما يعني ان المعترضين وبعد القانون لا خيارات لهم سوى القبول بالامر الواقع وما جاءت به الانتخابات المبكرة بحسب متابعين.

التشكيلة الحكومية ستتأخر الى ما بعد السقف الزمني المحدد لها دستوريا هذا ما تراه اوساط متابعة في ظل جدل قد يصل الى حد القطيعة داخل المكون الواحد وهذا بدأ يحدث فعليا وفقا للمعطيات على الارض .


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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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