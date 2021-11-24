مابين الاغلبية والتوافقية: شكل الحكومة في مرحلة الانسداد

رياح التشكيلة الحكومية المقبلة يبدو انها لن تجري بتوافقية سياسية كما تشتهي سفن بعض الكتل والاحزاب. اغلبية وطنية هذا ما تسعى اليه الكتلة الصدرية وهي تتحدث عن مشروع اصلاحي لن ينجح الا باطار الاغلبية وعلى غراره سيكون شكل الحكومة وفقا لما تكهنت به اوساط سياسية.التوجه الصدري نحو اغلبية وطنية خطوة مشروعة لمن يحقق ما يسمى بالكتلة الكبرى لكنها قد لا تتحقق على الارض الا بتفاهمات وتوافقات قد تقود المشهد الى حكومة توافقية مشابه لسياسة الحكومات السابقة القائمة على اساس المحاصصة ومشاركة الجميع بحسب متابعين.خريطة الحكومة المقبلة لن تتضح حتى وان اتضح منها حاليا شيء بسيط لكنها تبقى مرهونة بشكل المشهد ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وحجم التوافقات التي ستعقد قبيل الذهاب الى قبة البرلمان وفقا لما يراه مراقبون.