الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن موقفه من تشكيل الحكومة المقبلة

وقال المندلاوي في حديث للسومرية نيوز، إن "مواقف القوى الكردستانية وبالتنسيق مع القوى السنية ما زالت هي نفسها والتي بنيت على اساس الحياد ومحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية بغية الذهاب الى تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية مطالب المرحلة"، مبينا ان "الحكمة السياسية تستوجب عدم الانحياز إلى أي طرف ضمن موقف وطني ضروري لأنه دون ذلك الموقف فقد نذهب الى العديد من المشاكل والازمات وقد تصل الى الاقتتال الداخلي وتهديد السلم المجتمعي".واضاف المندلاوي، ان "القوى السياسية الكردية بانتظار اعلان نتائج الانتخابات، بشكل نهائي ولدينا امل كبير في وصول القوى الشيعية الى توافق في اللحظات الاخيرة، اما دون ذلك فحينها سيكون الموقف ضمن معطيات المرحلة وبما يصب بالمصلحة العليا للبلد والعملية السياسية وسيكون حينها لكل حادث حديث"، لافتا إلى أنه "ليس من مصلحة الأطراف الشيعية وليس من مصلحة العراق ان يستمر هذا الخلاف الذي قد يؤدي الى مشاكل وصراعات".ولفت الى ان "اتفاق الجميع والوصول الى توافقات ليس معناه المشاركة من الجميع، على اعتبار ان هنالك انتخابات ونتائج لها، لكننا نتحدث عن قبول جماعي بألية تشكيل الحكومة المقبلة وهنالك مخارج عديدة تؤدي الى توافق بين جميع الاطراف وسيكون لنا دور في الوصول الى توافقات ولكن بشكل عام فإن جميع المعطيات تظهر بشكل أوضح بعد إعلان النتائج النهائية وعقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد".