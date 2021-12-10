بالفيديو: الصدر يجدد اصراره على الاغلبية الوطنية

كلما زادت الدعوات للذهاب نحو حكومة توافقية زاد الاصرار لدى بعض الكتل الفائزة لتشكيل حكومة اغلبية وطنية.إصرار جديد لوح به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو يتحدث عن أهمية الأغلبية في حفظ الأمن والاستقرار أغلبية يراها مختصون في القانون حقا مشروعا للكتلة ذات العدد الأكبر من المقاعد وفقاً للدستور.إصرار الصدر على الأغلبية الوطنية بعد اجتماع جمعه بالاطار التنسيقي يؤشر وبحسب أوساط متابعة إلى أن كلا الطرفين لم يصلا حتى الآن إلى صورة حل سياسي يفك عقدة الانسداد الحاصل والعقدة يبدو أنها لن تفك باجتماع شكلي من دون اتفاقيات تلزم جميع الأطراف دون استثناء.