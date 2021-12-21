مواطنون يشكون من تراجع قدرتهم الشرائية مع تخفيض قيمة الدينار

تخفيض قيمة عملة الدينار جاء وفق ورقة اقتصادية اصلاحية بيضاء اللون لكنها وبحسب خبراء الاقتصاد لا تبدو ناصعة بيضاء، حيث وصفوها بالرمادية التي زادت من طين الاسعار بلة بالغلاء الذي ادى الى ارتفاع نسب البطالة والتضخمعام كامل مضى على قرار سعر صرف الدولار والمواطن مازال يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة على حساب قوته اليومي وقدرته الشرائية التي تراجعت بنسب كبيرة على حد قوله