بالفيديو: السيرة الذاتية لرئيس البرلمان محمد ركان الحلبوسي

ولد في 4 كانون الثاني عام 1981يحمل شهادة ماجستير في الهندسة المدنية ودبلوم باللغة الإنجليزية وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العربفاز بعضوية مجلس النواب عام 2014 واختير عضوا في لجنة حقوق الإنسان النيابية وعضوا في اللجنة المالية ثم رئيسا لهاشغل منصب محافظ الانبار عامي 2017 – 2018انتخب في ايلول 2018 رئيسا لمجلس النواب العراقي في دورته الرابعةفي 9 كانون الثاني 2022 اعيد انتخابه رئيسا للبرلمان بأغلبية 200 صوتا من أصل 228 متفوقا على محمود المشهدانييعد أول رئيس مجلس نواب عراقي يفوز بدورتين متتاليتين منذ الانتخابات التي جرت عام 2005