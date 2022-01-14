وجوه جديدة تغير شكل البرلمان الخامس

على غير العادة عاد البرلمان بوجوه جديدة حيث تشير الارقام الى وجود اكثر من مائتي نائب جديد في مجلس النواب بدورته الخامسةعدد هو الاول من نوعه مقارنة بالدورات النيابية السابقة وما حدث من تغيير شبه جذري اسقط الوجوه القديمة واستبدلها بالجديدة جاء نتيجة قانون الانتخابات الذي اتاح فرصة الترشح الفردي وازاح ما تسمى بالقوائم المغلقةوعلى هذا العدد الذي يشكل نصاب الجلسات واكثر يعول الكثير من المواطنين على الدورة الخامسة في تمرير اهم القوانين المعطلة لاسيما التي تلامس معاناة الشارع والتي كانت تركن وترحل لاسباب تضر مصالح الكتل والاحزاب ما جعل من هذه التشريعات مجرد حبر على ورق رغم اهميتها للصالح العامويرى متابعون للشان النيابي ان التغيير الحاصل في البرلمان الخامس سيمهد الى برلمانٍ مستقل ولو بشكل تدريجي في حال بقاء النواب الجدد بعيدين عن مغريات المزايدات والصفقات التي تدار خفية من قبل جهات تتحكم بعمل البرلمان ونوابه