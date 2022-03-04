بالفيديو: الكمارك تحارب الفساد بنظام الأتمتة ‎‎

باشرت هيئة الكمارك وبالتعاون مع فريق الاسكودا العالمي التابع للامم المتحدة بادخال نظام الاتمتة بالعمل الكمركي، خطوة جاءت للحد من عمليات الفساد وتسهيل اكمال معاملات المراجعين.انضم العراق مؤخرا الى اكثر من ثمانين دولة عربية واجنبية ادخلت نظام الاتمتة بالعمل الكمركي.. حيث تعاقدت هيئة الكمارك مع الفريق الدولي لمشروع الاسيكودا التابع للامم المتحدة لاطلاق المرحلة الاولى بتفعيل النظام الالكتروني داخل الهيأة.تعظيم الايرادات والتقليل من عمليات الفساد بالعمل الكمركي اهم الاساسيات التي ستعمل بها الهيئة من خلال ادراج جميع المعلومات والبيانات بنظام الاتمتة الذي يتميز بصعوبة اختراقه.