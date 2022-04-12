بالصور.. عاصفة ترابية قوية تخنق أجواء بغداد والرؤية شبه منعدمة

وتبيّن الصور، أجواء بغداد وهي مختنقة بالتراب القوي، لتكون الرؤية شبه منعدمة للمسافات التي تتجاوز أكثر من 200 متر، بسبب قوة العاصفة الترابية.وفي الأيام الأخيرة، كثرت العواصف الترابية التي تضرب بغداد وبقية المحافظات الأخرى، مع قلة التشجير في الشوارع الرئيسة وأطراف المناطق.وعزت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق، كثرة العواصف الترابية إلى قلة حدوث الأمطار، والتصحر، الذي يضرب البلاد بشكل عام.