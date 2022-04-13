بعد الانسداد السياسي... ما موقف حركة امتداد من المبادرات؟ ‎‎

مابين مهلة الصدر ومبادرات الإطار تتسابق القوى السياسية مع الزمن لوضع نهايةٍ لحالةِ الانسداد السياسي الحاصل وسط ترحيب برلماني بجميع المبادرات التي تعمل على ترطيب الأجواء في ظل توقعات بعض النواب بأن الازمة مهما طالت ستنتهي بالتوافق والاتفاق.

في زحمة الاختناقات السياسية هنالك مبادرتان ولجنة خماسية تعمل على الخروج بأي طريقة كانت من الازمة الحالية .. مبادراتٌ نوعا ما مرحب بها شرط ان لا تكون حبرا على ورق، هذا ما تمنته بعض القوى النيابية كامتداد مؤكدة ان لا اعتراض على اي مبادرةٍ تُخرج المشهد السياسي من سير مزدحم بالخلافات الى باحة فيها فسحة من التفاهمات

وفي سؤال عن مصير المشهد السياسي وتحديدا البرلمان في حال استمر الانسداد الى ما بعد التاسع من شهر شوال المقبل اكد بعض النواب ان لا وجود لأي سيناريوهات مرتقبة سوى التوافق مابين الاضداد وحالة التعطيل الحاصلة حاليا هي ليست الأولى من نوعها فهناك تجارب سبقتها وانتهت بالاتفاق

وعلى الرغم من المبادرات المطروحة إلا ان التعاطي معها من قبل الطرف الاخر لم يتضح بعد ما يؤشر بقراءة متابعين الى احتمالين لا ثالث لهما اما حكومة اغلبية وطنية من دون الاطار او توافقية ائتلافية بغياب التيار.