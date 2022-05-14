نائب يدعو لحسم ملفات "فساد" وزير النفط ويؤكد: نثق بنزاهة القضاء

وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، "ندعو مجلس القضاء الاعلى العراقي الى الاسراع بحسم الدعاوى المتعلقة بملفات الفساد على وزارة النفط ووزيرها".وأضاف، "لدينا الثقة الكاملة بنزاهة القضاء العراقي وقوته وعدم رضوخه للضغوطات وقدرته على الانتصار للشعب العراقي ودعم الوطنيين المدافعين عن ثروات الشعب ضد الفاسدين".واتهمت لجنة النزاهة البرلمانية، امس الجمعة، وزير النفط احسان عبد الجبار باستخدام سياسة لتدمير الشعب العراقي وتدمير البنى التحتية في العراق، فيما أشارت الى ان الوزير يدعم المعامل الاهلية ويتخذ قرارات تؤدي الى تعطيل المعامل الحكومية وتسريح الاف العمال.