Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هزة أرضية تضرب سواحل اليابان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

زيارة بارزاني للسليمانية تمهد لإنهاء "الجمود" في كردستان.. هل يصل نسيمها إلى بغداد؟

خاص السومرية

2022-05-23 | 04:24
زيارة بارزاني للسليمانية تمهد لإنهاء "الجمود" في كردستان.. هل يصل نسيمها إلى بغداد؟
902 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

لاقت زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى محافظة السليمانية، ترحيبا سياسيا كرديا، كونها جاءت في وقت تشهد العملية السياسية سواءً في كردستان او بغداد حالة من الانسداد السياسي، أثرت بشكل مباشر على خطوات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي الوقت الذي رجح فيه قيادي في الديمقراطي الكردستاني ان تكون هذه الزيارة بداية لزيارات اخرى متبادلة بين قيادات الاحزاب الكردية، اكد اخر في الاتحاد الوطني أن تلك الزيارة مرحب بها ومهمة خلال هذه المرحلة.

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أكد أن زيارة نيجيرفان بارزاني بصفته الرسمية كرئيس للاقليم الى السليمانية كسرت الجمود السياسي بين الاحزاب الكردية، مستبعدا تأثير التفاهمات الكردية على المشاكل بين القوى الشيعية في بغداد.

وقال كريم في حديث للسومرية نيوز، إن "زيارة نيجيرفان بارزاني الى السليمانية كانت بصفته الرسمية كرئيس لاقليم كردستان وليس بصفته نائبا لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني او كرئيس لوفد حزبي، وقد جاءت لكسر الجمود بين الديمقراطي والاتحاد وليس لغاية التفاهم الحزبي"، مبينا ان "الزيارة لم تدخل في تفاصيل أو حوارات بشأن ملفات حزبية".

وأضاف كريم، أن "أهمية الزيارة جاءت لكسر مرحلة الجمود في العلاقة بين الحزبين، وعملت على مد جسور التواصل التي انقطعت منذ عدة أشهر بين الاتحاد والديمقراطي، والتي ستكون بداية لزيارات متبادلة بين الحزبين الى السليمانية واربيل".

ولفت إلى أن "حل مشكلات البيت الكردي لا علاقة له بالمشكلات داخل المكون الشيعي، على اعتبار أن تشكيل الكتلة الاكبر مرتبط بالمكون الآخر، ولدينا تجربة عام 2018 حين توحد البيت الشيعي ورغم ان الكرد دخلوا بمرشحين اثنين لكنهم لم ينتظروا اتفاق الكرد على مرشح واحد وتم الذهاب الى التصويت حينها".

وتابع ان "الامر الاخر يرتبط بالاتحاد الوطني على اعتبار حتى وان تم الاتفاق على اسم مرشح واحد مع الديمقراطي فانهم لن يذهبوا مع التحالف الثلاثي، بل يتمسكون بالإطار وينتظرون انتهاء التفاهمات بين القوى الشيعية"، مشددا على أن "حوارات الاتحاد والديمقراطي لا تنحصر على قضية رئيس الجمهورية فقط، فهناك ملف انتخابات الاقليم وعدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والقضائية".

من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إن "زيارة نيجرفان الى السليمانية تضمنت مناقشة التفاصيل الخاصة بالملفات العالقة، لكنها بصراحة لم تدخل في تفاصيل الخلافات ولم يتم الخروج ببيان حول تفاصيل الاجتماع"، مبينا ان "الزيارة كانت تمهيدية لحلحة الخلافات والحوارات وصولا الى حل جميع المشاكل".

واضاف سورجي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "المشكلات لا تنحصر بقضية رئيس الجمهورية فقط، بل هناك ملفات ترتبط بانتخابات الاقليم، وهل تكون دائرة واحدة أم دوائر متعددة ووضع مفوضية الانتخابات في الاقليم وغيرها من الملفات الاخرى"، لافتا الى ان "الاتحاد حتى اللحظة متمسك بالرئيس برهم صالح كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهناك قضايا أخرى من الممكن الوصول الى اتفاقات عليها من بينها التحديات الداخلية والاقليمية وقضية الحوار مع بغداد بورقة واحدة".

وتابع ان "الزيارة بشكل كامل هي زيارة جيدة، وحرّكت الجمود السياسي داخل الاقليم، ولدينا تفاؤل فيها على اعتبار أن نيجرفان بارزاني هي شخصية لديها حنكة سياسية ومنفتح وهادئ".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:57 | 2022-05-23 08:57
08:43 | 2022-05-23 08:43
08:37 | 2022-05-23 08:37
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.