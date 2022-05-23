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دولة القانون يوجه دعوة للقوى السنية والكردية بشأن تشكيل الحكومة

خاص السومرية

2022-05-23 | 05:27
دولة القانون يوجه دعوة للقوى السنية والكردية بشأن تشكيل الحكومة
3,570 مشاهدة


السومرية نيوز _ بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، ان القوى السياسية الكردية والسنية عليها ان تكون جزء من الحل وليس الانسداد السياسي وان يكون لهم تفاعل ايجابي لإنهاء الازمة من خلال التحاور والتفاهم والتفاعل الإيجابي مع المبادرات المطروحة.

وقال الحمامي في حديث للسومرية نيوز، ان "مبادرة الاطار التنسيقي هي مبادرة شفافة وواضحة وليس فيها اي تعقيد او كسر ارادات لجهة معينة وتدعو الجميع للحوار والتفاهم والحوار وتقديم التنازلات وتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة للخروج من الازمة التي طال أمدها وتسببت بخسائر للشعب العراقي نتيجة للازمة الاقتصادية الدولية".

واضاف، ان "هناك ميول واضحة من قبل اغلب النواب المستقلين للتفاعل مع مبادرات الإطار اضافة الى رسائل ايجابية من باقي الكتل السياسية الكردية والسنية ونتمنى ان تاخذ مبادرة الاطار طريقها الى النور والتنفيذ".


واضاف الحمامي، ان "النواب المستقلين عملوا على دمج ما فيه مشتركات بين الإطار والتيار الصدري وما فيهما من تخويل للمستقلين من أجل النهوض بمسؤوليتها الوطنية ورفع الحرج عن جميع القوى السياسية من خلال تقديم مرشح قوي ونزيه وقادر على تحمل المسؤولية ويحظى بتأييد الجميع".

ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى ان "القوى السياسية الكردية والسنية عليها ان تكون جزء من الحل وليس الانسداد السياسي وأن يكون لهم تفاعل ايجابي لانهاء حالة الانسداد وان يتوجهوا للتفاوض والتحاور من اجل تجاوز الازمة".
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