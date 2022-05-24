ليس منصب الرئيس فقط.. الديمقراطي يتحدث عن جملة مشكلات تعانيها كردستان

وقال كريم في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان زيارة رئيس اقليم كردستان نجيرفان برزاني للسليمانية لم تكن زيارة حزبية وانما زيارة رئيس اقليم يمثل جميع الكرد وطلب كسر الجليد والبدء بفتح الباب للاتفاق على صيغة نهائية لحسم منصب الرئيس.واضاف ان "هناك نقطة اساسية هي اختيار رئيس الجمهورية ولكنها ليست التحدي الوحيد فهناك تحديات ومشاكل اخرى منها ملف الامن والاقتصاد والرواتب وقانون النفط هذه ملفات مهمة اخرى".واكد كريم انه "لا توجد مشاكل بين مسرور ونجيرفان برزاني وما يثار في الاعلام لاصحة له وهناك زيارات قريبة بين الاطراف الكردية لحلحلة الامور والخروج باتفاق قريب".