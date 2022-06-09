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الديمقراطي الكردستاني يوضح إمكانية تغيير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية

خاص السومرية

2022-06-09 | 03:56
الديمقراطي الكردستاني يوضح إمكانية تغيير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية
3,146 مشاهدة

السومرية نيوز- بغداد
كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، اليوم الخميس، إمكانية تغيير مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، مشيراً إلى أن رئيس الحزب مسعود بارزاني، متريث بإطلاق مبادرته لحلحلة الانسداد السياسي.

وقال قاسم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحزب الديمقراطي رحّب ويرحب دائماً بجميع المبادرات، وخصوصاً مبادرة المستقلين بعد لقائهم رئيس الحزب مسعود بارزاني، وأبدينا استعداداً كاملاً للمساعدة بأن تكون هذه المبادرة حقيقية".

وأضاف، أن "العلاقات مع الاتحاد الوطني بتحسّن مستمر، بعد إذابة الجليد والانقطاع بيننا، عقب مبادرة نيجيرفان بارزاني في جمع الطرفين وزيارة وفدنا إلى محافظة السليمانية".

وأضاف: "كان هناك اجتماع بين لجنتين لتنظيم الانتخابات التي ستجري في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "العلاقات عادت إلى طبيعتها، وقريباً سيكون هناك اجتماع آخر، يضم جميع الأحزاب في سبيل توحيد الرأي بالبرلمان العراقي".

وعن مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، يقول قاسم، إن "جميع الأنظار متجهة إلى بارزاني لإبداء مبادرته، ونحن ننتظر أيضاً أن تجمع المبادرة جميع الأطراف".

وأشار إلى أن "تريث بارزاني بإطلاق المبادرة، يأتي بسبب رؤيته لأن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين جميع الأطراف السياسية، وخصوصا الاطار وجبهة الانقاذ الوطني"، موضحاً أن "هذه المبادرة ستشمل جميع الأطراف، وسيجتمعون في أربيل، من أجل إعادة العملية السياسية إلى مسارها".

وعن تغيير مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، يوضح قاسم قائلاً: "مرشحنا لغاية الآن هو ريبر أحمد، ولكن لأن نكسر الانسداد السياسي في بغداد، نأمل أن تجتمع الأحزاب الرئيسة في أربيل، للخروج بمرشح واحد، وهذا يعتمد على نتيجة الاجتماع التي نخرج بها".

وأكمل قائلاً: "نتمنى أن ندخل البرلمان العراقي بمرشح واحد، في سبيل أن تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأن تكون جميع القرارات داخل البرلمان، من أجل الدفاع عن الشعب الكردي وإقليم كردستان".

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