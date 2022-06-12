الدفاع النيابية توضح ابرز القوانين المدرجة على جدول أعمالها بالفترة المقبلة

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون خدمة العلم هو خطوة تخدم كل ابناء الشعب العراقي من الفاو الى زاخو واللجنة تساهم في اسناد كل قواتنا المسلحة التي تقاتل ضد الارهاب وبنفس الوقت تراقب عمل وأداء تلك القوات"، مبينا ان "هنالك قوانين مهمة ستعمل اللجنة على متابعتها ومنحها الاولية بغية تشريعها خلال الفترة المقبلة ومن بينها تعديل قانون مكافحة المخدرات الذي يعاني الشعب العراقي من ويلاتها اضافة الى قانون الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات وتشريع قانون جرائم المعلوماتية".واضاف الشمري، ان "اللجنة ستناقش جميع هذه القوانين تباعا وستعمل على استضافة جميع الشخصيات المعنية في تلك الملفات سواء في جهاز الأمن الوطني او وزارة الداخلية للمضي بتشريع جميع المواطنين التي تصب في خدمة المواطن وتخدم عمل المؤسسات الامنية على اعتبار اننا في امس الحاجة لإجراء تعديلات في قانون المخدرات وتشريع قانون جرائم المعلوماتية".