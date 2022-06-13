كتلة سياسية توضح موقفها من استقالة نواب الكتلة الصدرية

وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، إن "خطوة نواب التيار الصدري بتقديم استقالاتهم يعقد الموقف وهذا ما لا يتمناه احد، وما نتمناه هو فتح الانسداد السياسي بحلول توافقية منها تشكيل الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي ثم تشكيل الحكومة".وأضاف: "اما خطوة تقديم الاستقالات فحلها القانوني يقع على عاتق مفوضية الانتخابات لاختيار البدلاء، والذي يغيّر خارطة الطريق داخل مجلس النواب وذلك بصعود عدد من المستقلين ومن الاطار التنسيقي الى مجلس النواب وتشكيل الكتلة الأكبر، وبما ينسجم مع ما طرحه الاطار التنسيقي في مناسبات عديدة لإنهاء الانسداد السياسي".وتابع قائلاً: "قد تكون خطوة استقالة نواب التيار الصدري تحت قبة البرلمان هي ورقة ضغط سياسية مدروسة لإيجاد حلول لإنهاء الانسداد السياسي، ونحن نحترمها طالما كانت تصبُّ في مصلحة العراق والشعب العراقي وحسب رؤيتهم لمعالجة الازمة السياسية".وأوضح، أن "الاستقالات في حال عدم حصول أي تراجع عنها بضغط سياسي من قبل التحالف الثلاثي أو من الإطار التنسيقي من الطبيعي، فإن مفوضية الانتخابات من الناحية القانونية ستعمل على اختيار البدلاء الاحتياط لإكمال عدد مجلس النواب البالغ 329 نائباً".