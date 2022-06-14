الفتح يدعو لتشكيل الحكومة سريعاً ويؤكد رفضه للتدخلات الخارجية

وقالت الموسوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الحكومة الحالية لم تلبي حاجيات المواطن"، مردفاً أن "الحكومات العراقية على اختلافها لم تضم كابينة تكنوقراط".وأضافت، "نحن مع المحكمة الاتحادية ونحترم قراراتها سواء كانت معنا او علينا".وبشأن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، تابعت الموسوي، "نرفض المساس بسيادة البلاد وسياسته الاقتصادية ونرفض أي تدخل في الشأن الداخلي".واستدركت حديثها بالقول "الكتلة الصدرية لها ثقلها وجمهورها ونتمنى رجوعها إلى البرلمان"، مبيناً أن "الإشكالية القانونية بشأن استقالة الصدريين تحددها المحكمة الاتحادية".