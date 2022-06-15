النواب البدلاء: مفتاح الحل ام بداية ازمةٍ جديدة؟‎‎

قريبا وفي جلسة مرتقبة .. ثلاثة وسبعون مرشحا سيؤدون اليمين الدستورية ليكونوا نوابا بدلاء عن المستقيلين فهل سيشكلون بداية لنهاية الانسداد ام ازمة جديدة ستضاف الى قائمة الازمات.ثلاثة وسبعون مرشحا يجلسون حالياً على دكة الاحتياط بانتظار جلسة اليمين الدستورية للصعود كنوابٍ بدلاء عن النواب المستقيلين .. برلمانياً عدد مقاعد بعض الكتل النيابية سيزداد والاعلى فيهم هو ائتلاف دولة القانون ومن ثم المستقلين ومن بعدهم تحالف الفتح وكتلة امتدادصعود نواب جدد من الاطار التنسيقي سيزيد من عدد مقاعده النيابية الى حد الثلثين او ربما اكثر شرط ان يوسع دائرة تحالفاته مع نواب الكتل الاخرى وبهذا يكون قد تمكن من تحقيق النصاب القانوني لجلسة اختيار رئيس الجمهورية بعد توافق الحزبين الكرديين على مرشحٍ معينالنواب البدلاء حلفاء ام فرقاء .. صعود اعلى الخاسرين الى قبة البرلمان هل سيشكل مفتاح الحل ام بداية لازمةٍ جديدة مفادها انسدادٌ لانهاية له هذا ما سيتضح قريباً