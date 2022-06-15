الكشف عن سبب دعوة الصدر للنواب المستقيلين الى الحنانة

وقال الموسوي في حديث للسومرية نيوز، ان "استقالة نواب التيار الصدري معناه ان التيار يعود الى القواعد الجماهيرية ويترك الخيار الى الشارع، بعد ان قدم مشروعا اصلاحيا يقترب من مطالبات الجماهير ويحاول تفكيك ازمة الثقة بين الجماهير والطبقة السياسية من خلال إلغاء أعراف سابقة لم تحقق شيئاً للشعب العراقي"، مبيناً أن "المواطنين كانوا يحتاجون ويرغبون بالتغيير والإصلاح بعد تظاهرات تشرين وما قدمته من تضحيات".واضاف، ان "هناك جماعات لم تكن تريد تحقيق الاصلاح والتغيير كونها مستفيدة من الوضع السابق وكما حصل مع تمسك الإطار التنسيقي بالتوافقية ورفضه للاغلبية الوطنية"، لافتا الى ان "مغادرة النواب الصدريين لقبة البرلمان معناه ان الصدر ترك باقي القوى السياسية التي ترغب بتشكيل الحكومة التوافقية في مواجهة مباشرة مع الشارع ويبقى الخيار للجماهير لقبول او رفض تلك التوافقية".وتابع ان "الكتلة الصدرية ورغم أنها حققت المركز الأول انتخابيا وشرعت قانونين في وقت قياسي رغم حساسيتهما لكنه آثر على نفسه الاستقالة بدل القبول بخيار التوافقية وعاد الى الشارع وترك الخيار للجماهير لتقول كلمتها فيما تراه مناسبا لحاضر ومستقبل العراق"، موضحا ان "زيارة النواب المستقلين من الكتلة الصدرية الى الحنانة اليوم نعتقد انها لتقديم الشكر للنواب المستقلين على تضحياتهم ومواقفهم الوطنية والتاريخية، إضافة الى تحديد شكل وملامح المرحلة القادمة".واكد الموسوي، ان "التيار الصدري عاد الى الخيار الأهم وهو الجماهير ولا يوجد خروج من العملية السياسية لكن متطلبات المرحلة وما تحتاجه لخدمة العراق وشعبه هي الاهم بغية إيضاح الصورة امام الشعب العراقي وكشف الجهات التي تريد المكاسب الحكومية والحزبية وليس المصالح العليا للبلد وشعبه".