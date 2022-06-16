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تحالف سياسي: لن نقف مكتوفي الايدي أمام انقسام البيت الشيعي

خاص السومرية

2022-06-16 | 04:43
تحالف سياسي: لن نقف مكتوفي الايدي أمام انقسام البيت الشيعي
4,265 مشاهدة

السومرية نيوز - بغداد

اكد النائب عن تحالف تصميم علي مشكور، ان تحالفه لن يقف مكتوف الايدي امام الانقسام الذي قد يحصل داخل البيت الشيعي، مشيرا الى ضرورة التعامل بمرونة وعقلانية تجاه تشكيل حكومة تستطيع ان تخدم هذا الشعب الصابر.

وقال مشكور في حديث للسومرية نيوز، ان "البرلمان الجديد والانتخابات المبكرة جميعها ثمرة تظاهرات تشرين والتضحيات التي قدمتها وهذا الامر يدعونا جميعا ان تتعامل بمرونة تجاه تشكيل حكومة تستطيع ان تخدم هذا الشعب الصابر".

وأضاف ان "عدم وجود كتلة كبيرة بتمثيلها البرلماني ولديها قواعد جماهيرية عريضة داخل الحكومة المقبلة سيجعلها حكومة عرجاء ويعتبر مثلمة في عملها وقد يترك انطباع ان الجميع يريد الاستئثار بالمواقع الحكومية والسيادية دون خدمة الشعب وهذا أمر غير مقبول".

وأشار مشكور الى، ان "هناك انقسامات بالرأي بين ذهاب الحكومة دون الكتلة الصدرية واخرى تؤكد على ضرورة مشاركتها فيها وما نتمناه من الجميع ان يذهبوا الى طاولة حوار واحدة وان يتم وضع مصلحة الشعب فوق جميع الاعتبارات الاخرى".

ولفت الى ان "الجميع حريص على مصلحة الشعب وعدم الذهاب الى المربع الاول، ونتمنى ان يكون التعامل بعقل ومنطق وان لا يتم إهمال المطالب المشروعة للجميع وان يتم ولادة حكومة مقبولة من جميع اطياف الشعب العراقي".

وتابع ان "السياسة من الممكن ان يحصل فيها كل شئ بالتالي فمن الممكن في لحظة ان يذهب الجميع الى تشكيل الحكومة او ان يذهب طرف الى محور المعارضة البناءة وتوفير جميع الضمانات لها للمراقبة الصحيحة".

وشدد النائب على ان "تصميم لن يقف مكتوف الايدي امام الانقسام الذي قد يحصل داخل البيت الشيعي وقد سعينا دائما وسنستمر في سعينا توحيد الكلمة وإعطاء كل ذي حق حقه وان لا نذهب بعيدا في تهميش الاخرين وان يتم التعامل بعقل وحكمة بغية ابعاد العراق عن موقف لا نحسد عليه او نزج الشباب داخل المكون الواحد الى الاقتتال من اجل المناصب او غيرها".
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