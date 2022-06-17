من جديد... طوابير طويلة أمام محطات الوقود‎‎

شهد عدد من محطات الوقود في بغداد وبقية المحافظات زحامات خانقة بسبب ازمة الوقود التي ضربت البلاد، فيما ناشد مواطنون الحكومة بحل جذري وسريع كون البلاد تعد من أبرز مصدري النفط في العالم.العراق..ازمة وقود خانقة من جديد..ساعات طويلة من اجل استحصال عدد بسيط من لترات البنزين..التي راحت بعض المحطات ترفع سعره بسبب التضييق والضغط عليها من قبل وزارة النفط وهيئات التوزيع التي خفضت التجهيز عليهم ماانعكس سلبا علىوفي صلاح الدين، تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات توضح توقف العشرات من السيارات بطوابير امتدت لمئات الامتار عن محطات التعبئة..وفي بغداد..الخلاف بين شركة التوزيع وبعض مالكي المحطات دفع الاولى لايقاف التجهيز تماما عنها ولاسباب مجهولة،، في جانبي الكرخ والرصافة مضى على اغلاقها اكثر من شهرين بسبب معاقبتها على اضرابها السابق،، نتيجة تقليل حصة الوقود ورفع سعره من قبل شركة توزيع بغداد..وبعد كل هذا تخرج شركات التوزيع ومسؤوليها بتصريحات تنفي فيها وجود ازمة بالتجهيز؟..ليبقى المواطن بين التصريحات والاغلاق والطوابير بازمة لاتنتهي الا بانتهاء المعضلة من خلال تحرك جاد من قبل الجهات الحكومية المختصة