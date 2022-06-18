تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة لمناقشة "الاعتداءات التركية" على العراق

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك جمع تواقيع وصلت لأكثر من خمسين نائبا وهي في زيادة داخل الاطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية الاخرى خارج الاطار، بصدد تقديمها الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يتم فيها مناقشة الخروقات التركية على اراضينا".وأضاف الجبوري، أن "تركيا تمادت كثيرا في عدوانها وتصرفاتها، بالتالي فاننا أمام موقف أخلاقي وقانوني وتأريخي للخروج بموقف ومخرجات عاجلة من شانها توجيه خطاب واضح الى تركيا للكف عن الاعتداء المستمر على العراق، والتي لا ترقى خروجها من دولة جارة ونحن في ظرف استثنائي".