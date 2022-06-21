سياسي مستقل: انسحاب التيار الصدري "تكتيكي" وله أهداف بعيدة المدى

وقال الدليمي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "90% من الشعب ناقم على العملية السياسية والأدوات التي تقوم عليها هذه العملية"، مشيراً إلى أن "الكثير من السنة ممتعضين من شعارات الزعامات السنية المتمثلة بالمغيبين وجرف الصخر والمهمشين والعفو العام ويعتبرونها متاجرة فقط".وأضاف، أن "انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ليس نهائياً بل هو تكتيكي له رسومات بعيدة المدى وأهداف قريبة المدى وقد تتضح الأمور بعد تشكيل الحكومة".ودعا الدليمي، الكرد والسنة والشيعة إلى "إعادة الثقة بالعملية السياسية".