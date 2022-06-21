سياسي مستقل: الإطار سيلوح بإقالة الحلبوسي بهذه الحالة

وقال عبد الرزاق في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "هناك مفاوضات بين الإطار والسيادة والديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة"، مضيفاً أن "التنسيقي يسعى لحكومة تشترك بها جميع الكتل السياسية".وأضاف، أن "الإطار لن يتجه إلى إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان بل سوف يستخدم هذه الورقة للضغط حال فرض تحالف السيادة شروطاً معقدة بشأن تشكيل الحكومة".وبين، أن "إقالة رئيس مجلس النواب تتطلب تصويت النصف زائد واحد من أعضاء المجلس، والإطار قادر على تحقيق ذلك بسهولة".ورأى عبد الرزاق، أن "تشكيل الحكومة أمر لا يتوقف على انسحاب التيار الصدري ولا غيره".