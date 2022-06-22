أولها "مباركة الحنانة".. الديمقراطي الكردستاني يحدد 4 شروط لتشكيل حكومة "قوية"

وقال محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك قضية مهمة يغفلها الجميع وهي ان التحالف الثلاثي ما زال موجودا سياسيا وشعبيا، ولم يتلاشَ، والتمثيل البرلماني للتحالف الثلاثي تحت قبة البرلمان يتمثل في الديمقراطي والسيادة".وأضاف: "ومن هذا المنطلق فإن هناك أربعة محاور مهمة يرتكز عليها الديمقراطي الكردستاني في حواراته، أولها انه في حال أردنا ولادة حكومة قوية تدوم أربع سنوات وليس أربعة أشهر، فينبغي أن يتم الحصول على مباركة الحنانة عليها من جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة على اعتبار أن ثقل التيار الصدري السياسي والجماهيري ما زال موجودا وبكل قوته".واضاف محمد، ان "هناك وفوداً تفاوضية أولية تعمل على طرف رؤية الديمقراطي الكردستاني وتستمع الى الطرف الاخر، ثم تعمل على نقل الصورة الى القيادات في اقليم كردستان، ومن ثم يتم التحاور بشأنها مع تحالف السيادة من قبل القيادات اضافة الى مناقشتها بكل تفاصيلها من الطرف الآخر في التحالف الثلاثي وهو التيار الصدري".ولفت إلى أن "الأمر الآخر وهو تفسير الدستور وتطبيقه بالشكل الصحيح وحسم جميع النقاط الخلافية أو التي تم تفسيرها في غير واقعها ومن بينها ما يتعلق بقضية ملف النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور".وتابع أن "الشرط الآخر، يرتبط بحصر السلاح في يد الدولة، وان تكون جميع الفصائل دون استثناء تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، وليس كما نراه اليوم في خروج قوات بأوامر من قادة فصائل وتنفيذ عمليات من دون علم القائد العام للقوات المسلحة".