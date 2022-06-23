نائب: تقليل حصص العراق المائية "حرب اقتصادية".. هذا ما سنفعله

وقال الصالحي في حديث للسومرية نيوز، ان "العراق عموما والمحافظات الجنوبية مقبلة على ازمة مائية وسببها قلة الأمطار بالسنوات الثلاث السابقة، إضافة الى مواقف الدول المجاورة ومن بينها تركيا التي لدينا معها اتفاقيات دولية تنظم الحصص المائية والتي بدورها تعمل على بناء سدود وتتخذ اجراءات أثرت سلبا على العراق عموما".وبيّن، أنَّ "الحكومة العراقية والجهات المعنية في هذا الملف من وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية، عليهم اتخاذ إجراء تجاه هذه المواقف على اعتبار ان تقليل حصص العراق المائية هي حرب اقتصادية".واضاف الصالحي، ان"تركيا لديها تبادل تجاري مع العراق يتجاوز العشرين مليار دولار بالتالي فلا بد ان يكون هنالك موقف تجاه اقتصاد تركيا للرد على حربها المائية تجاه العراق".وأكمل قائلاً: "وضمن دورنا الرقابي سنعمل بكافة الطرق للضغط والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان توفير الحصص المائية للعراق ولدينا مخاطبات رسمية مع حكومة تصريف الاعمال للضغط على تركيا للعدول عن مواقفها ومشاريع بناء السدود فيها والتي كان لها التأثير السلبي على العراق".