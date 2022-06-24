رداءة البانزين سبب أعطال عديدة في المركبات!‎‎

شكا اصحاب المركبات من رداءة البانزين في محطات الوقود.. مؤكدين ان اضراره باتت تتسبب باعطال عدة في مركباتهم.رداءة البانزين في العراق اصبحت سببا للعديد من الاعطال التي تطال المركبات منها ارتفاع معدل حرارة المركبة وتلف منظومة الوقود، عاملون بمراكز الصيانة قالوا أن الامر لا يقتصر على البانزين العادي انما الحال مشابه حتى في المحسن الذي يحتوي على شوائب كثيرة مثل الغاز ومادة الرصاص.استيراد المشتقات النفطية يكلف البلاد بحسب مختصين ملايين الدولارات سنويا، واضرارها يدفع ثمنها اصحاب المركبات لاسيما سائقي سيارات الاجرة.وبالرغم من رداءة البانزين بمختلف أنواعه فإن البلاد تشهد بين فترة واخرى اغلاقا لمحطات تعبئة الوقود، بسبب عدم تجهيزها من الوزارة بكميات كافية تلبي احتياجات أصحاب المركبات الذين باتوا يتخوفون من دخول العراق بازمة وقودية.