رئاسة الجمهورية بوابة الحل... فهل الفرج قريب؟

بينما تعقد الاجتماعات والمفاوضات للتباحث بشأن تشكيل الحكومة يتناسى الجميع أن الحل لا يأتي إلا عقب حسم رئاسة الجمهورية, فهل ينجح الفرقاء في التفاهم وانهاء الخلافات.القريب البعيد... أنه الحسم المنتظر للملفات السياسية العالقة والمتأزمة منذ موعد الانتخابات حتى الآن, ورغم أن مجمل المفاوضات تبحث امكانية الوصول الى صورة للحكومة الجديدة, إلا أن بوابة المضي في هذا الامر لم تفتح بعد, رئاسة الجمهورية التي لا تزال الخلافات قائمة بشأنها داخل البيت الكردي.نظرياً يهيمن الخلاف على المشهد في الاقليم, لكن عملياً يرى البعض أن الامر ليس إلا مسرحية شكلية يعتريها عدم التفاهم ظاهراً أما من الباطن فأن ثمة اتفاقات قد تظهر في أي لحظة بعد أخذ الوقت الكافي للتفاوض مع بغداد بشأن المغانم التي يمكن استحصالها .وتحتاج العملية السياسية الى توجه جاد من قبل الزعامات للجلوس والخوض في غمار نقاش عميق وجاد لوضع آليات لحلحلة الخلافات القائمة, والمضي في انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء.