مجلس الاعمال الوطني يطرح عددا من الرؤى الاقتصادية‎‎

عقد مجلس الاعمال الوطني العراقي ورشة عمل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد حيث تم طرح رؤية متكاملة خلال المرحلة المقبلة بحضور عدد من الشخصيات وخبراء في الاقتصاد.الوقوف على بعض المشاكل بالبرنامج الحكومي والتركيز على الموازنة الاستثمارية لبناء المشاريع، كانت أبرز النقاط التي طرحها مجلس الاعمال الوطني العراقي بالاضافة لعدد من الرؤى الاقتصادية المتكاملة للنهوض بواقع البلاد.إنشاء مجلس وطني موحد للسيطرة على ملف الاعمار والاستثمار ،كانت من ضمن مشاريع الورشة لمنع الهدر بالمال العام داخل الوزارات وبقية مفاصل ومؤسسات الدولة.ويحتاج العراق بحسب مختصين لخارطة اقتصادية موحدة جاذبة للاستثمار ، من اجل بناء مجمعات سكنية واعادة ترميم البنى التحتية من كهرباء وماء وخدمات لطالما ظل المواطن العراقي بانتظارها سنين وسنين.