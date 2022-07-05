الإطار يحدد موعد تشكيل الحكومة ويوضح بشأن طرح اسم المالكي للرئاسة

وقال مردان خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الإطار التنسيقي لا يتمسك بالسلطة ولا يعمل على إقصاء جهة معينة"، لافتاً إلى أن "الإطار لم يحسم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء حتى اللحظة".وبشأن طرح اسم المالكي للرئاسة، بين أن "المالكي تنطبق عليه مواصفات الرئيس من شجاعة وكفاءة وخبرة بالإضافة إلى أنه مؤمن بالتشيع"، مؤكداً أنه رغم ذلك "لكن لم يتم ترشيح نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء بصورة رسمية"، متسائلاً: "لماذا هذا التخوف من تسنم المالكي لهذا المنصب".وأضاف، أن "الحكومة الجديدة ستشكل بعد عيد الأضحى، وستكون قوية وتنجح بنسبة 90%".