Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دون موافقة دمشق.. قرار دولي جديد يخص سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نائب: انسحاب الصدر عقد المشهد والمستقلون ينقسمون لثلاثة أنواع

خاص السومرية

2022-07-07 | 14:39
نائب: انسحاب الصدر عقد المشهد والمستقلون ينقسمون لثلاثة أنواع
4,080 مشاهدة

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الخميس، انقسام المستقلين الى ثلاثة انواع، معتبراً أن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان عقد المشهد السياسي.

وقال رئيس اللجنة القانونية في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "المستقلين يجب ان يكون لديهم برامج جديدة ومغايرة عن الدورات السابقة وهناك رؤيتين لعمل المستقلين داخل البرلمان وهما اما الذهاب الى المعارضة او الذهاب الى السلطة والتحالف مع الكتل السياسية".

واضاف ان "المستقلين انقسموا الى ثلاثة انواع، منهم من اصطف مع الاطار التنسيقي ومنهم من اصطف مع التيار الصدري وهناك من بقي مع المعارضة"، مشيرا الى ان "النظام النيابي في جوهره هو نظام حزبي وسياسي ولكن القانون الفردي اعطى فرصة للمستقلين لكي يدخلوا الى البرلمان وبلورة نظام نيابي سياسي فاعل".

واوضح عنوز، ان "تقديم مرشح مستقل لمنصب رئيس الوزراء هو استحالة مطلقة"، مبينا ان "المستقلين قد يشاركون في الحكومة ولكن لن يكون منهم مرشح لمنصب رئيس الوزراء".

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية ان "العمل السياسي ليس كـ "سلق البيض" ولكن يجب ان يكون هناك برنامج سياسي واضح واذا لم يحقق المستقل برنامج جديد يلبي طموح من اعطاه صوته فسوف يفشل".

واشار الى ان "البازار السياسي مفتوح منذ 2003 ولم يغلق لغاية الان والمستقلين مشمولون فيه والفائز من بقي على موقفه ولم يذهب الى المغريات"، مبينا ان "العقبة التي تقف في وجه تشكيل الحكومة هي انعدام الثقة بين الاطراف السياسية ".

ولفت عنوز الى ان "انسحاب الصدر من البرلمان عقد المشهد السياسي كثيرا واصبح الوضع شبه غائم"، مؤكدا انه "لا توجد رؤية واضحة لدى الاطار التنسيقي بشأن مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء لوجود اكثر من مرشح للمنصب".

وشدد رئيس اللجنة القانونية على انه "اذا تولى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الوزراء فان الصدر سيكون لديه ردة فعل متباينة وغير سليمة او غير مناسبة وستكون مستفزة لانه هناك صفات معينة يطلبها الصدر في المرشح ".

وبين انه "يجب ان يتم تشريع قانون انتخابات جديد ينسجم مع طبيعة المهام التي ينهض بها المجلس المعني ويكون مسؤول عن التشريع العراقي وطبيعته، وان يكون النظام الانتخابي الجديد وفق اسس حزبية وان تكون نسبية بين الاستحقاق والاصوات".

واشار عنوز الى ان "هناك 120 قانونا تم ترحيلها الى اللجنة القانونية الحالية من الدورات السابقة سيتم مناقشتها وفق الأولوية وبعد العطلة التشريعية سيبدأ العمل عليها بالترتيب".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:07 | 2022-07-07 17:07
16:42 | 2022-07-07 16:42
16:24 | 2022-07-07 16:24
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.