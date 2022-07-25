جلسة انتخاب رئيس الجمهورية... بمرشح واحد!‎‎

عجلة المفاوضات لاستكمال ما تبقى من استحقاقات دستورية تسير بوتيرة عالية لحسم منصب رئيسي الجمهورية والوزراء فيما أكد نواب ان اليومين المقبلين يشهدان حسما نهائيا للمشهد.لا شيء يذكر للعلن هذا ما اكده احد نواب الحزبين الكرديين المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية.الموقف حرج والجميع تحت ضغط التوقيتات وعلى مايبدو ان الطرفين لم يحسما الموقف لا بمرشحٍ معين ولا بسقفٍ زمني، وسط توقعات نيابية بدخول الحزبين اليكتي والبارتي الى جلسة التصويت بمرشحٍ واحد لا اثنين.حسم منصب رئاسة الجمهورية سيفسح المجال للاطاريين بإعلان اسم المرشح الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة لكن الاوضاع حتى اللحظة داخل قوى الاطار لا تشير الى بوادر حسمٍ نهائي أو انفراجةٍ قريبة رغم ان المعلن عكس ذلك فالأمور كما يقول بعض النواب ذاهبة باتجاه الاعلان عن اسم المكلف خلال اليومين المقبلينوفي سؤال ٍ بديهي لمجريات ما يحدث ؟هل سينتهي مخاض القوى السياسية بولادة حكومة طبيعية بعد تسعة اشهرٍ من المعاناة ام ان المخاض سيبقى ولا طريق امام هذه القوى سوى خيارِ الاجهاض.