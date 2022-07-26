اجتماعات قطبي كردستان لم تفض الى نتائج.. سيناريو 2018 الاقرب للحسم

وقال رؤوف في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "التواصل بين الاطراف الكردية مستمر ولكن بدون نتيجة والاجتماع بين الحزبين في مصيف صلاح الدين لم يفض الى اي نتائج"، موضحا انه "اذا لم يتم الاتفاق فان سيناريو 2018 سيعود الى الواجهة ".واضاف، ان "الاتحاد الوطني مستعد لاي اجتماع من اجل حسم منصب رئاسة الجمهورية"، مبينا ان "الاتحاد لديه اتفاق مع الاطار التنسيقي لدعم ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية".واشار رؤوف الى ان "برلمان كردستان ليس لديه دورا في اختيار رئيس الجمهورية فهذا ليس من صلاحياته الدستورية او القانونية".