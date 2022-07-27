الاتحاد الوطني: المفاوضات مع الحزب الديمقراطي مستمرة ولن نتنازل عن صالح

ما الذي تنتظره القوى الكردية بعد ان حسم الاطار مرشحه لرئاسة الوزراء؟الخلاف هو الاجابة الواضحة لهكذا سؤال حيث اكد نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان المفاوضات مستمرة لكن لا وجود لأي توافقات تذكر وبرهم صالح مازال هو المرشح الاوحد ولا بديل عنه.وفي مواجهة الاتحاد الوطني يقف الحزب الديمقراطي الكردستاني مطالبا بالرئاسة حيث اكد وبحسب نوابه انه لن يتنازل ابدا عن مرشحه ريبر احمد ويرى ان منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاقه الانتخابي رغم تمسك اليكتي بالمنصب منذ سنوات.انسداد كردي - كردي هكذا تبدو المعطيات والمشهد مابين الحزبين الكرديين اليكتي والبارتي مأزومٌ بعقدة ربما ستفك بشخصية تسمى وفقا للعرف السياسي بمرشح التسوية.