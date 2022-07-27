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بالفيديو: الدولار يزيد حالات الفقر في العراق‎‎

خاص السومرية

2022-07-27 | 08:35
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بالفيديو: الدولار يزيد حالات الفقر في العراق‎‎

المصدر:
السومرية
590 مشاهدة

يشهد العراق منذ عدة سنوات أزمة معيشية نتيجة للظروف الاقتصادية التي عكست تراجعا في سعر صرف العملة المحلية وزيادة في التضخم، كل هذا انعكس على الحياة اليومية للمواطن وزيادة نسبة الفقر في البلاد.

يشير برنامج الغذاء العالمي في أحد تقاريره التي صدرت مؤخرا إلى أن حوالي عشرة بالمئة من العراقيين لايستطيعون تأمين الطعام الكافي لهم بعد رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، كأحد الإجراءات المتخذة من الحكومة لمعالجة تبعات واثار الأزمة الاقتصادية في السنوات الماضية جراء تراجع أسعار النفط جائحة كورونا.

قد لاتكون ارقام برنامج الغذاء العالمي دقيقة بالكامل لكنها من دون أدنى شك لا تبتعد كثيرا عن حقائق ومعطيات الواقع القائم حيث أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد أن الشهور الماضية التي أعقبت قرار خفض قيمة الدينار، شهدت تفاقم المشاكل والأزمات الحياتية لفئات وشرائح اجتماعية كثيرة كانت قد تأثرت في سنوات سابقة بفعل إجراءات فرض حظر التجوال الصحي وقيود التنقل والحركة وقبل ذلك التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في معظم محافظات ومدن البلاد في خريف عام ألفين وتسعة وعشر وتواصلت في عام ألفين وعشرين.

أن تفاقم المشاكل والأزمات الحياتية المعيشية لإعداد كبيرة من المواطنين، التي وصلت إلى حد يعجز البعض عن تأمين قوته اليومي، يعكس فشلا واخفاقا واضحا وغيابا فاضحا للحلول والمعالجات الواقعية العملية بعيدا عن إطلاق الوعود والشعارات والاستعراضات الإعلامية غير المجدية.

ولا يختلف اثنان على أن الحكومات التي تعجز عن توفير الحد الأدنى من متطلبات واحتياجات أبناء البلد لن تكون قادرة على التعاطي مع المشاكل والتحديات الأكبر والأخطر، علما أن أسعار النفط انتعشت وعادت للارتفاع أكثر مما كانت عليه في بعض الفترات خلال المراحل السابقة.

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